"Узнали по одежде": дочь погибшей в ДТП в Кривом Роге рассказала о матери

Дочь погибшей 58-летней Аллы Коротич не может простить себе, что не уговорила мать выйти на пенсию.

В четверг, 19 апреля, дочь одной из жертв кровавого ДТП в Кривом Роге рассказала о матери. 58-летняя Алла Коротич погибла на месте. Она была сотрудницей АрселорМиттал, и ее дочь, Екатерина Коротич, не может себе простить, что не уговорила маму уйти на пенсию. Подробности опубликовало издание Факты.

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“С самого детства, когда я видела, что она на трех работах - с 10 лет -15 лет, я все не могла дождаться момента, когда же я наконец стану на ноги и маме теперь буду помогать. Но она не соглашалась. Я ее так просила и мне так хотелось, чтобы ей помочь, чтобы она пожила для себя, чтобы она путешествовала“ – рассказала Екатерина.

"Мама была в маршрутке, которую буквально разорвало на части. Вы видели эти страшные фотографии? Те, кто стоял в передней части салона, видимо, погибли сразу. Там невозможно было выжить. Сейчас многие говорят, что маршрутка была переполнена. Так было всегда. Раннее утро, люди спешат… Мама ехала на работу“, - делится дочь погибшей.

По словам Екатерины, Алла работала на заводе “АрселорМиттал Кривой Рог“ и постоянно ездила этим маршрутом. Екатерина сказала, что приехала на место аварии через несколько часов после произошедшего.

“Позвонила кума и спросила, есть ли у моей мамы определенная одежда. Она перечислила вещи, я сказала, что у мамы такое есть. Когда в начале девятого утра мы приехали на место трагедии, никто не мог ничего сказать. Полицейские не называли ничьих фамилий. Возможно, не хотели говорить, потому что видели наше состояние. Там еще лежали жертвы. Мы хотели на них посмотреть, но никого не пускали. А когда тела стали грузить в автомобиль, сестра увидела нашу маму… Она узнала маму по одежде“, - добавила Екатерина.

Напомним, во вторник, 17 апреля утром в Кривом Роге столкнулись маршрутка, автобус и легковой автомобиль с сотрудниками компании АрселорМиттал. В результате столкновения восемь человек погибли на месте, и восемнадцать людей пострадали. В реанимации скончалась еще одна, девятая жертва ДТП. Трагедия произошла на улице Героев АТО в 06:00.

