Онищенко представил "компромат" на Порошенко

Депутат обнародовал запись разговора с президентом касательно закрытия уголовных дел.

Онищенко заявил, что постепенно будет публиковать и другие материалы pravda.com.ua

Беглый депутат Александр Онищенко в эфире программы Украинский формат на телеканале NewsOne обнародовал часть аудиозаписи разговора с Петром Порошенко.

На записи голос, похожий на Порошенко, обсуждает с Онищенко договоренности между бывшим министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса.

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По словам депутата, он решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги, передает Украинская правда.

“Девять месяцев до выборов. Я постепенно буду другие материалы публиковать“ - заявил Онищенко, добавив, что дальше будет интереснее и “это только ягодки“.

Онищенко представил аудиозапись разговора с Порошенко 0:00 / 04:04

Напомним, 19 марта Онищенко, который скрывается в Испании, заявил, что у него якобы есть аудиозапись его разговора с президентом Петром Порошенко, где тот “угрожает уголовными делами“ против нардепа.