Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Онищенко представил "компромат" на Порошенко

Комментариев: 6
Депутат обнародовал запись разговора с президентом касательно закрытия уголовных дел.
Онищенко заявил, что постепенно будет публиковать и другие материалы
Онищенко заявил, что постепенно будет публиковать и другие материалы
pravda.com.ua

Беглый депутат Александр Онищенко в эфире программы Украинский формат на телеканале NewsOne обнародовал часть аудиозаписи разговора с Петром Порошенко.

На записи голос, похожий на Порошенко, обсуждает с Онищенко договоренности между бывшим министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса.

Читай также: Экстрадиция Онищенко: суд удовлетворил апелляцию САП

По словам депутата, он решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги, передает Украинская правда.

“Девять месяцев до выборов. Я постепенно буду другие материалы публиковать“ - заявил Онищенко, добавив, что дальше будет интереснее и “это только ягодки“.

Онищенко представил аудиозапись разговора с Порошенко
0:00 / 04:04

Напомним, 19 марта Онищенко, который скрывается в Испании, заявил, что у него якобы есть аудиозапись его разговора с президентом Петром Порошенко, где тот “угрожает уголовными делами“ против нардепа.

Поделись:
Теги: Порошенко, Онищенко, уголовное дело, аудиозапись
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    19.04.2018, 12:03
Оценка:  +1
Woodbrother
Запись на союзмультфильме монтировали
Sancho-s    19.04.2018, 11:40
Оценка:  -1
Sancho-s
В дупу такие "компроматы", это для поклонников г...ноканала ньюзван...
ЛЮСТРАТОР    19.04.2018, 11:37
Оценка:  -3
ЛЮСТРАТОР
И шо? Шо теперь, пожалуется в слепой траст?
Woodbrother    19.04.2018, 12:04
Оценка:  0
Woodbrother
Беглый олигарх выглядит уныло .
МаксимУм    19.04.2018, 11:17
Оценка:  -2
МаксимУм
Барыги от власти...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь