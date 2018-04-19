Онищенко представил "компромат" на Порошенко
Беглый депутат Александр Онищенко в эфире программы Украинский формат на телеканале NewsOne обнародовал часть аудиозаписи разговора с Петром Порошенко.
На записи голос, похожий на Порошенко, обсуждает с Онищенко договоренности между бывшим министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса.
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По словам депутата, он решил именно сейчас опубликовать эту запись в связи с презентацией своей книги, передает Украинская правда.
“Девять месяцев до выборов. Я постепенно буду другие материалы публиковать“ - заявил Онищенко, добавив, что дальше будет интереснее и “это только ягодки“.
Напомним, 19 марта Онищенко, который скрывается в Испании, заявил, что у него якобы есть аудиозапись его разговора с президентом Петром Порошенко, где тот “угрожает уголовными делами“ против нардепа.