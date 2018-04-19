Сын Че Гевары попал в базу сайта Миротворец

Эрнесто Гевара в Крыму участвовал в открытии выставки посвященной его отцу.

Гевара заявлял, что его не волнуют любые санкции metronews.ru

Сын кубинского революционера и коммуниста Эрнесто Че Гевары попал в “черный список“ украинской базы Миротворец.

Эрнесто Гевара в Крыму участвовал в открытии выставки посвященной его отцу. При этом он незаконно пересек границу с оккупированным полуостровом и выражал поддержку аннексии РФ.

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“Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских акциях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии АР Крым“, - говорится на сайте Миротворца.

Как передает Комсомольская правда, Гевара также заявил, что ему наплевать на все санкции и идеи США.

“На меня могут какие угодно санкции накладывать. Дурацкие идеи Соединенных Штатов Америки никак меня не интересуют. Я просто не обращаю на них внимания“, - сказал он.

По словам Гевары, его пригласили в Крым друзья из Москвы и он планирует пробыть на полуострове до 20 апреля, попутно посетив Севастополь, Бахчисарай, ЮБК и Артек.

Напомним, 15 апреля в базу сайта Миротворец попал президент Сирии Башар Асад. Ранее, 3 апреля, в “черный список“ базы попал российский актер и комик, участник лиги КВН Арарат Кещян.