Паспорта крымчан использовали для боевиков ИГИЛ - СБУ

Организаторы схемы скупали паспорта граждан Украины в Крыму и затем переделывали их под заказчиков.

Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая занималась выдачей поддельных украинских паспортов членам террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ).

Об этом заявил заместитель главы украинской спецслужбы Виктор Кононенко, передает пресс-служба СБУ.

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“СБУ прекращена деятельность группы, которая специализировалась на легализации на территории Украины иностранных граждан из стран повышенной террористической угрозы, в том числе установленных членов террористической организации ИГИЛ. Легализация обеспечивалась путем изготовления биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу на основании подделанных внутренних паспортов“, — сообщил Кононенко.

Организаторы схемы наладили скупку в Крыму паспортов граждан Украины, которые в дальнейшем подделывались под каждого конкретного заказчика. На основании подделанного документа на территории Украины изготовлялся настоящий паспорт гражданина страны для выезда за границу.

СБУ установила четырех людей, причастных к деятельности этой схемы, три из них сотрудничают со следствием, четвертый – скрывается в Крыму.

Кроме этого правоохранители выявили лабораторию, где проводилась подделка документов. В ходе санкционированных обысков изъято 8 дата-штампов о пересечении границ стран ЕС, десять миграционных карт одной из стран СНГ, 15 виз арабских государств, 4 штампа Государственной миграционной службы Украины, 32 справки об взятии на учет переселенцев в Украине.

Как стало известно 29 марта, в Киеве подделывали паспорта боевикам ЛДНР для выезда в ЕС.

Также 23 марта в Николаеве разоблачили банду, в составе которой которой были люди из ГМС и горсовета. Группа преступников 10 лет занималась изготовлением фальшивых паспортов и других документов.