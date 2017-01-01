Паспорта крымчан использовали для боевиков ИГИЛ - СБУ
Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая занималась выдачей поддельных украинских паспортов членам террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ).
Об этом заявил заместитель главы украинской спецслужбы Виктор Кононенко, передает пресс-служба СБУ.
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“СБУ прекращена деятельность группы, которая специализировалась на легализации на территории Украины иностранных граждан из стран повышенной террористической угрозы, в том числе установленных членов террористической организации ИГИЛ. Легализация обеспечивалась путем изготовления биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу на основании подделанных внутренних паспортов“, — сообщил Кононенко.
Организаторы схемы наладили скупку в Крыму паспортов граждан Украины, которые в дальнейшем подделывались под каждого конкретного заказчика. На основании подделанного документа на территории Украины изготовлялся настоящий паспорт гражданина страны для выезда за границу.
СБУ установила четырех людей, причастных к деятельности этой схемы, три из них сотрудничают со следствием, четвертый – скрывается в Крыму.
Кроме этого правоохранители выявили лабораторию, где проводилась подделка документов. В ходе санкционированных обысков изъято 8 дата-штампов о пересечении границ стран ЕС, десять миграционных карт одной из стран СНГ, 15 виз арабских государств, 4 штампа Государственной миграционной службы Украины, 32 справки об взятии на учет переселенцев в Украине.
Как стало известно 29 марта, в Киеве подделывали паспорта боевикам ЛДНР для выезда в ЕС.
Также 23 марта в Николаеве разоблачили банду, в составе которой которой были люди из ГМС и горсовета. Группа преступников 10 лет занималась изготовлением фальшивых паспортов и других документов.