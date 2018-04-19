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Савченко показали психиатру

Комментариев: 3
Нардепа отвезли на обязательную в любом уголовном производстве экспертизу на проверку состояния вменяемости, которая длилась около двух часов.
Экспертиза продолжалась около двух часов
Экспертиза продолжалась около двух часов
Татьяна Проторченко/Facebook

Внефракционного нардепа Надежду Савченко возили на экспертизу на вменяемость. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко на своей странице в Facebook в четверг, 19 апреля.

"Сегодня Надежду возили на экспертизу (адрес, как всегда, получили вечером накануне). Она, как всегда, несокрушимая", – написала она.

Как уточнил Украинской правде адвокат депутата Олег Соловей, это обязательная экспертиза на проверку состояния вменяемости. "Она проводится в любом уголовном производстве. Проверяется, отдавал ли человек отчет в совершаемых действиях", - сказал защитник.

Он также думает, что Савченко прошла экспертизу: "Хоть письменного заключения врача по этому поводу нет, – думаю, что прошла".

Cмотрите фотогалерею: Савченко показали психиатру

По словам еще одного адвоката нардепа Дмитрия Бугая, экспертиза продолжалась около двух часов, заключение они ожидают через несколько дней. Если будет разрешение следователя, то его озвучат общественности.

Ранее Савченко попросила генпрокурора Юрия Луценко и омбудсмена Людмилу Денисову дать ей возможность вести депутатскую деятельность.

 

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Теги: экспертиза, Савченко, психиатр, Надежда Савченко, Савченко новости
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЛЮСТРАТОР    19.04.2018, 18:29
Оценка:  0
ЛЮСТРАТОР
Лучший исход для гАди, остаться в психушке на пожизненно.
Вот бы еще и кураторов ее туда же упрятать.
vlad006    19.04.2018, 18:26
Оценка:  0
vlad006
судя по .орде еще не похудела
Глод    19.04.2018, 18:24
Оценка:  +1
Глод
Каков же будет вердикт?
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