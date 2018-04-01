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В Одессе мужчина попал подпоезд: тело собрали по фрагментам

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Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Ведется расследование обстоятельств происшествия
Ведется расследование обстоятельств происшествия
news.sputnik.ru

В Одессе в районе поселка Котовского вечером в четверг на железнодорожной станции Шевченко под колеса поезда попал мужчина.

Об этом сообщает местный 7 канал.

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“Тело погибшего разорвало на фрагменты. Его собирали по частям с дорожного полотна“, — говорится в сообщении.

Личность погибшего еще не установлена
Личность погибшего еще не установлена
7kanal.com.ua

Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Суворовского отдела полиции.

Как сообщалось 19 апреля, под Одессой на крыше поезда ударило током 11-летнюю девочку.

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Теги: поезд, мужчина, Одесса
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