В Одессе мужчина попал подпоезд: тело собрали по фрагментам
Полиция выясняет обстоятельства трагедии.
В Одессе в районе поселка Котовского вечером в четверг на железнодорожной станции Шевченко под колеса поезда попал мужчина.
Об этом сообщает местный 7 канал.
Читай также: Во Львове поезд перерезал мужчину пополам
“Тело погибшего разорвало на фрагменты. Его собирали по частям с дорожного полотна“, — говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники Суворовского отдела полиции.
Как сообщалось 19 апреля, под Одессой на крыше поезда ударило током 11-летнюю девочку.