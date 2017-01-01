Рейтинг привлекательности гражданства: Украина заняла 80 место в мире
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Украина заняла 80-е место из 209 в рейтинге Индекса самых привлекательных гражданств мира (Quality of Nationality Index, QNI). За последний год наша страна поднялась на 19 позиций, в частности благодаря началу действия безвизового режима со странами Европейского союза.
Об этом говорится в исследовании компании Henley & Partners.
Стоит отметить, что Украина могла бы занимать более высокое место, но этому препятствует наличие неподконтрольных регионов - отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, то есть, региона захваченного российскими гибридными войсками и территории аннексированной Российской Федерацией.
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Впервые за последние пять лет первое место в рейтинге Индекса гражданств досталось Франции, тогда как Германия опустилась на второе место. Страны в первой десятке практически не изменились: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Но Ирландия заменила в десятке лидеров Испанию, которая переместилась на 11-е место. Замыкают список Афганистан и Сомали.
При составлении рейтинга эксперты анализировали как внутренние факторы, свидетельствующие о том, благоприятна ли для получения гражданства та или иная страна, так и внешние.
К внутренним факторам относятся масштаб экономики страны, уровень развития человеческого потенциала; к внешним, в частности, — возможности кратковременных безвизовых поездок из этой страны за границу, безвизового проживания и работы за рубежом.
Так, указывают авторы исследования, предпочтительнее иметь гражданство в стране с высокой продолжительностью жизни, развитой системой образования, высоким уровнем благосостояния и т.д.
Как сообщалось 17 апреля, ВСУ поднялись в рейтинге сильнейших армий мира.