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ГСЧС требует закрыть 125 объектов из-за нарушений пожарной безопасности

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В список объектов входят торгово-развлекательные центры, кинотеатры и школы.
К административной ответственности привлечено 3199 лиц
К административной ответственности привлечено 3199 лиц
telegraf.com.ua

ГСЧС обратилась в суды с требованием приостановить эксплуатацию 125 объектов, в числе которых ТРЦ, школы и кинотеатры. 

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ГСЧС отмечают, что на объектах были выявлены нарушения пожарной безопасности, в связи с чем к административной ответственности были привлечены 3199 руководителей аварийных учреждений и должностных лиц.

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“За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями территориальных органов ГосЧС мероприятий к административной ответственности привлечены 3 199 руководителей учреждений и ответственных должностных лиц. Также по результатам проверок поданы в административный суд 125 исковых заявлений на приостановление эксплуатации объектов“, - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что на данный момент проверено 2 379 детсадов и школ, 136 учреждениях здравоохранения, 724 торговых центров, кинотеатров и других развлекательных заведений. Всего же проверкам подлежат более 32 тысяч объектов.

Напомним, 19 апреля киевское управление ГСЧС подало в суд четыре иска на частичное приостановление деятельности субъектов, в том числе ТЦ Детский мир возле метро Дарница, которые работают в пожароопасных помещениях. Ранее, 16 апреля, ГСЧС потребовала закрыть 16 ТРЦ в Украине.

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Теги: ГСЧС, пожарная безопасность, проверка, суд
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