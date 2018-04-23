Двери НАТО открыты для Украины - штаб Альянса

В Альянсе отметили прогресс с реформами в Украине, но подчеркивают, что необходима и политическая реформа, и доведение до конца судебной реформы.

Брукс назвал четыре шага для Украины на пути в НАТО rbc.ua

Двери НАТО открыты для Украины, однако необходимо понимать, что принятие Украины в состав Альянса будет политическим решением.

Об этом заявил генеральный директор Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс на пресс-конференции в Киеве, передает РБК-Украина.

“Надо понимать, что решение о принятии Украины в состав НАТО - решение политическое. Двери НАТО открыты, о чем свидетельствует недавнее вступление Черногории. Но основой для этого являются темп и объем реформ, которые должны быть реализованы на пути к НАТО“, - заявил Брукс.

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Он также отметил существенный прогресс Украины на пути реформ.

“Прогресс Украины на этом пути является очень существенным. В частности, учитывая те реформы, которые были проведены в Вооруженных силах Украины. Украина очень успешно продвигается по пути реформ, но конечно, на некоторых участках надо преодолевать некоторые препятствия. Необходима и политическая реформа, и доведение до конца судебной реформы для того, чтобы было создано необходимое пространство, которое будет соответствовать общим стандартам“, - добавил он.

В то же время, Брукс назвал четыре шага для Украины на пути вступления в Альянс.

“Прежде всего, речь идет о комплексных реформах, которые дадут возможность в том числе обеспечить демократический гражданский контроль за вооруженными силами. Второй элемент этой реформы - это реструктуризация всех структур вооруженных сил Украины в соответствии с теми структурами и схема, которые мы привыкли использовать в НАТО. Третий момент - когда речь идет о подготовке, то речь идет о конкретных подразделения, соответственно, здесь также нужно концентрировать внимание. в конце-концов, последний важный элемент - это оперативная совместимость “, - сказал он.

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Брукс пояснил, что совместимость должна быть на нескольких уровнях, в число который вошла техническая, оперативность подразделений и человеческая. Последнюю Брукс назвал самой сложной.

“Достижение этой совместимости может занять десятки лет“, - подчеркнул он.

Напомним, 23 апреля в Минобороны отчитались о нынешних результатах перехода на стандарты НАТО и сообщили, что в настоящее время по стандартам Альянса подготовлены 10 украинских батальонов и 25 рот.