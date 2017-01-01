В Тернополе после прививки умер шестимесячный младенец

Была ли причиной смерти именно вакцина или нет определит судебно-медицинская экспертиза.

Данных о том, что смерть вызвана анафилактическим шоком, нет depositphotos.com

В городе Тернополь утром 23 апреля шестимесячному ребенку сделали прививку от дифтерии и столбняка, вечером того же дня младенец скончался.

Об этом сообщил замдиректора Тернопольской городской детской коммунальной больницы Владимир Кучма в комментарии местному телеканалу ИНТБ.

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Известно, что ребенок в январе болел вирусной инфекцией и находился на стационарном лечении. После этого, по словам Кучмы, младенец был абсолютно здоров. В день прививки мама и врач, которая осматривала ребенка, зафиксировали, что он не болен.

Данных о том, что смерть вызвана анафилактическим шоком, то есть реакцией на прививку, нет, отметил Кучма.

По решению суда проведена судебно-медицинская экспертиза, ее результаты будут готовы в течение нескольких недель. Если заподозрят, что причиной смерти стала вакцина, ее запретят на время проверки.

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