Кабмин отменил термин "ВУЗ"

Правительство также уравняло возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.

Кабинет министров Украины отменил термин “высшее учебное заведение“ (ВУЗ) и заменил его на учреждение высшего образования (УВО).

Решение было принято на заседании правительства в соответствии с законом об образовании, передает пресс-служба Министерства образования и науки.

Читай также: Все первоклашки в Украине бесплатно получат наборы LEGO – МОН

Кроме этого, правительство уравняло возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента и облегчило требования для получения ученых званий для лиц с инвалидностью первой группы.

Заместитель министра Минобразования образования Юрий Рашкевич пояснил, что в предыдущей редакции порядка ученое звание доцента присваивалось деятелям культуры и искусств, которые имеют общественное признание.

Отныне этот список расширен званиями Заслуженный артист Украины, Заслуженный художник Украины, Заслуженный архитектор Украины, Заслуженный работник культуры Украины, Заслуженный мастер народного творчества Украины.

Напомним, 13 марта в Министерстве образования сообщили, что в школах Украины с 1 сентября 2018 года в рамках эксперимента введут предмет Естественные науки, который можно будет изучать, начиная с 10-го класса.