Переключиться на мобильную версию

Кабмин отменил термин "ВУЗ"

Комментариев: 1
Правительство также уравняло возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента.
Отныне в Украине учреждения высшего образования
Отныне в Украине учреждения высшего образования
inosmi.ru

Кабинет министров Украины отменил термин “высшее учебное заведение“ (ВУЗ) и заменил его на учреждение высшего образования (УВО). 

Решение было принято на заседании правительства в соответствии с законом об образовании, передает пресс-служба Министерства образования и науки.

Читай также: Все первоклашки в Украине бесплатно получат наборы LEGO – МОН

Кроме этого, правительство уравняло возможности деятелей культуры и искусств в получении ученого звания доцента и облегчило требования для получения ученых званий для лиц с инвалидностью первой группы.

Заместитель министра Минобразования образования Юрий Рашкевич пояснил, что в предыдущей редакции порядка ученое звание доцента присваивалось деятелям культуры и искусств, которые имеют общественное признание.

Отныне этот список расширен званиями Заслуженный артист Украины, Заслуженный художник Украины, Заслуженный архитектор Украины, Заслуженный работник культуры Украины, Заслуженный мастер народного творчества Украины.

Напомним, 13 марта в Министерстве образования сообщили, что в школах Украины с 1 сентября 2018 года в рамках эксперимента введут предмет Естественные науки, который можно будет изучать, начиная с 10-го класса.

Поделись:
Теги: Кабмин, Минобразования, ВУЗ, УВО, университет, институт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Конфузий    26.04.2018, 11:14
Оценка:  +3
Конфузий
О! Это очень важная реформа!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь