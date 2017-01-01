В Днепре устроили стрельбу: мужчину ранили в руку и ногу

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В Днепре на проспекте Героев в районе жилого дома №30 25 апреля около 7:30 неизвестный открыл стрельбу, в результате которой мужчина получил ранения руки и ноги. Злоумышленника вскоре задержали сотрудники патрульной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепра.

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“Во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль ВАЗ-2107 и то, как неизвестный пытался догнать мужчину. Остановив обоих инспекторы выяснили, что 54-летний водитель ВАЗа ранее совершил несколько выстрелов из пистолета Флобер, вследствие чего ранил мужчину в левую руку и левую ногу“, - говорится в сообщении.

Злоумышленник был сразу же задержан, помимо оружия у него изъяли ножи и перцовый баллончик. Ко всему прочему у него не было при себе прав, за что патрульные выписали постановление по части 1-й статьи 126 КУоАП. На место инцидента вызвали следственно-оперативную группа для выяснения всех деталей и обстоятельств произошедшего.

Ранения были незначительные facebook.com/dnipropolice

Напомним, 25 апреля под Броварами пенсионер стрелял по трактору из карабина.