"На паперть хожу": Азаров намерен вернуться в Украину

Беглый экс-премьер проедает сбережения и обещает вернуться в Украину.

Бывший премьер-министр украины Николай Азаров, который четыре года скрывается в России после побега из Украины, живет за счет сбережений. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщило издание Украинская Правда.

Украинская журналистка поинтересовалась у беглеца, как он живет в РФ, экс-премьер ответил саркастически.

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“На паперть хожу, снимаю шапку и хожу. У меня достаточно сбережений, чтобы жить скромно, но я не жалуюсь. Я никогда не брал взятки в Украине“, - сказал Азаров.

Кроме того, беглый чиновник выразил возмущение тем, что в Киеве якобы ничего не сделали за четыре года.

“За 4 года что-нибудь сделано по Воскресенско-Подольского перехода Что за 4 года сделано, кроме того, что сделали мы? Люди уезжают, закрылись предприятия. Но когда я был премьером, такого не было“, - пожаловался Азаров.

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Также он отметил, что ему есть что сказать украинскому народу, “в отличие от всей вашей шоблы, которую вы тут представляете“. Азаров сказал, что он с удовольствием вернется в Украину, и будет жить на сбережения, которые есть, и на ту пенсию, которую получает.

Кроме того, экс-премьер попытался оскорбить журналистку: “Я знаю, кто ваш хозяин, девочка, для такого вопроса много извилин не нужно“

"Я знаю, какой режим сейчас, но я вернусь в Украину" – резюмировал Азаров.

Напомним, беглый экс-президент Виктор Янукович прислал открытое письмо украинскому народу, подписавшись президентом Украины.