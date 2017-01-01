Мужчине удалось выбраться, женщина погибла.

Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва

Под Запорожьем машина упала в озеро с обрыва

В воскресенье, 29 апреля, в 5:20 в Службу спасения 101 поступило сообщение от дежурного райотдела Национальной полиции о том, что в пгт Кушугум автомобиль ВАЗ 2109 с обрыва съехал в озеро. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в автомобиле находились мужчина 1954 и женщина 1963 года рождения. Мужчине удалось самостоятельно выбраться из машины, к сожалению, женщина погибла. Тело женщины получил водолаз. Спасатели с помощью троса и пожарного автомобиля вытащили машину“ - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются, соответствующими органами ведется расследование.

Ранее сообщалось о том, что в Черниговской области грузовик упал с моста в реку.