Гражданин Норвегии пытался уплыть из Украины на двух бочках

Норвежец намеревался добраться до Африки через Румынию. С собой у него нашли наркотики, ювелирные украшения, электронные устройства и деньги.

Пограничники Измаильского отряда в воскресенье, 29 апреля, задержали гражданина Норвегии, который пытался незаконно пересечь украинскую-румынскую государственную границу по реке Дунай. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Отмечается, что норвежец пытался пересечь границу с помощью двух пластиковых бочек. Мужчина объяснил, что планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны ЕС.

В ходе проверки документов выяснилось, что он превысил сроки пребывания на территории Украины. Кроме того, у нарушителя обнаружили 128 таблеток с наркосодержащим веществом, деньги в сумме более 14 тысяч гривен, 6 гаджетов и 6 единиц бижутерии.

За попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Украины на норвежца составлен процессуальные документы. Дело нарушителя будет передано в суд.