Названы города на Донбассе, где проводится ООС

Операция объединенных сил (ООС) началась сегодня вместо закончившейся антитеррористической операции. Стало известно, какие населенные пункты входят в зону боевых действий.

Стало известно, в каких населенных пунктах будет проходить ООС Минобороны Украины

В зону боевых действий, согласно новым правилам, включены несколько сотен населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Волонтер Роман Доник опубликовал в Facebook перечень этих населенных пунктов.

"Все другие населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областями входят в "зоны безопасности".

Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется", - говорится в его сообщении.

Волонтер добавил, что обо всех ограничениях и создании районов "ограниченного доступа" и "запрещенного доступа" командование ООС будет оповещать заранее.

Ранее в Минобороны сообщали, что районом боевых действий считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства.

Напомним, сегодня на Донбассе закончилась АТО и началась ООС.

Как сообщалось, на территории проведения Операции объединенных сил введут три уровня доступа - зеленый, желтый и красный. Они будут определять степень открытости населенного пункта.

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