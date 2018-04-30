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Названы города на Донбассе, где проводится ООС

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Операция объединенных сил (ООС) началась сегодня вместо закончившейся антитеррористической операции. Стало известно, какие населенные пункты входят в зону боевых действий.
Стало известно, в каких населенных пунктах будет проходить ООС
Стало известно, в каких населенных пунктах будет проходить ООС
Минобороны Украины

В зону боевых действий, согласно новым правилам, включены несколько сотен населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

Волонтер Роман Доник опубликовал в Facebook перечень этих населенных пунктов.

"Все другие населенные пункты до границ с Харьковской и Днепропетровской областями входят в "зоны безопасности".

Для них до отдельного распоряжения командующего операцией ОС ничего не меняется", - говорится в его сообщении.

Волонтер добавил, что обо всех ограничениях и создании районов "ограниченного доступа" и "запрещенного доступа" командование ООС будет оповещать заранее.

Ранее в Минобороны сообщали, что районом боевых действий считается район, охваченный боевыми действиями вдоль линии соприкосновения, где подразделения ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов выполняют боевые задачи по недопущению прорыва противника вглубь территории государства.

Напомним, сегодня на Донбассе закончилась АТО и началась ООС.

Как сообщалось, на территории проведения Операции объединенных сил введут три уровня доступа - зеленый, желтый и красный. Они будут определять степень открытости населенного пункта.

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Теги: донбасс, АТО на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
zng_1    30.04.2018, 15:05
Оценка:  0
zng_1
Не вмер Данило, так болячка задавила !!!!!!!!!!!!
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