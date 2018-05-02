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Появилось видео нападения на Найема

Комментариев: 2
На записи видно, что участие в конфликте с народным депутатом принимали пять человек. Полиция пока задержала троих, четвертому удалось покинуть Украину.
На видео Найем получил несколько ударов в лицо
На видео Найем получил несколько ударов в лицо
скриншот из видео

В сети появилось видео с избиением народного депутата Мустафы Найема на Бессарабской площади в Киеве, на котором зафиксировано пять нападающих.

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Запись вечером 1 мая обнародовал в Facebook Александр Кузьменко.  

На видео показан момент конфликта с пятью мужчинами, которые окружили Найема. Один из них после словесной перепалки наносит ему несколько ударов в область лица. 

Все участники инцидента находились в пространстве между тремя машинами, две из которых перекрывали движение автомобилю нардепа. 

Брат нардепа Маси Найем отметил в комментариях к видео, что показано только начало инцидента, который продолжился неподалеку, с другой стороны здания Арена-Сити на Бессарабской площади.

Напомним, 30 апреля во время конфликта на дороге в центре Киева Найем получил телесные повреждения. 

Позже стало известно, что полиция задержала троих участников конфликта, среди которых два россиянина и один украинец. Четвертого фигуранта инцидента, подозреваемого в нанесении депутату удара в лицо, объявили в розыск.

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Теги: Киев, видео, драка, нападение, Мустафа Найем
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Комментариев (3)
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Putins-death    02.05.2018, 08:08
Оценка:  -3
Putins-death
Жаль что у Найема нет лицензионного "макарова", была бы пара трупов и трое в реанимациии подонков.
Сейчас депутаты имеющие лицензионное оружие могут начать охоту на разную шваль, законно не пропустил крутых,спровоцировал и если они напали расстрелял.Потом Аваков ещё даст оружие.
djsxecore    02.05.2018, 04:17
Оценка:  +2
djsxecore
Тот случай, когда одно дерьмо наказало другое.
Letohradek    02.05.2018, 09:14
Оценка:  0
Letohradek
Близок час, когда твое дерьмо будет размазано по асфальту.
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