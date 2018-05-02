Появилось видео нападения на Найема

На записи видно, что участие в конфликте с народным депутатом принимали пять человек. Полиция пока задержала троих, четвертому удалось покинуть Украину.

На видео Найем получил несколько ударов в лицо скриншот из видео

В сети появилось видео с избиением народного депутата Мустафы Найема на Бессарабской площади в Киеве, на котором зафиксировано пять нападающих.

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Запись вечером 1 мая обнародовал в Facebook Александр Кузьменко.

На видео показан момент конфликта с пятью мужчинами, которые окружили Найема. Один из них после словесной перепалки наносит ему несколько ударов в область лица.

Все участники инцидента находились в пространстве между тремя машинами, две из которых перекрывали движение автомобилю нардепа.

Брат нардепа Маси Найем отметил в комментариях к видео, что показано только начало инцидента, который продолжился неподалеку, с другой стороны здания Арена-Сити на Бессарабской площади.

Напомним, 30 апреля во время конфликта на дороге в центре Киева Найем получил телесные повреждения.

Позже стало известно, что полиция задержала троих участников конфликта, среди которых два россиянина и один украинец. Четвертого фигуранта инцидента, подозреваемого в нанесении депутату удара в лицо, объявили в розыск.