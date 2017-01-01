Мужчина, который ударил Найема, покинул Украину

Один из напавших на депутата пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию страны через два часа после происшествия.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила в Facebook, что мужчина, который причинил нардепу Мустафе Найему телесные повреждения и скрылся с места конфликта, покинул территорию Украины через два часа после инцидента.

"Сегодня уже известно, что этот человек, спустя два часа после схватки, а именно в 19.38 30 апреля 2018 года пересек государственную границу и самолетом Киев-Баку покинул территорию Украины. Однако в настоящее время на месте происшествия еще работала следственно-оперативная группа, а сам он еще не был установлен. Поэтому помешать или воспрепятствовать его побегу было невозможно", - отметила Максимец.

Она также указала, что трем задержанным объявили о подозрении по статье хулиганство, совершенное групой лиц, санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Представитель прокуратуры указала, что судебно-медицинская экспертиза по степени полученных Найемом травм будет назначена и проведена, но после завершения его лечения в медицинском учреждении.

Напомним, 30 апреля во время конфликта на дороге в центре Киева Найем получил телесные повреждения.

Позже стало известно, что полиция задержала троих участников конфликта, среди которых два россиянина и один украинец. Четвертого фигуранта инцидента, подозреваемого в нанесении депутату удара в лицо, объявили в розыск.

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