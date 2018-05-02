Жители Донбасса устроили протесты из-за убийства мужчины боевиком ДНР

В нескольких местах местное население вышло на дороги и блокировало движение военной техники российских оккупантов.

На оккупированных территориях Донбасса произошел трагический инцидент, в результате которого погиб местный житель, что вызвало бурную реакцию в обществе. Жители устроили акции протеста против действий российских наемников.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

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“В ночь с 28 на 29 апреля офицер одной из мотострелковых бригад т.наз. 1-го АК, находясь в доме, в котором он снимал жилье, застрелил из штатного оружия гражданское лицо. Указанный факт вызвал возмущение местного населения и привел к протестным акциям, в т.ч. блокированию движения военной техники российских оккупантов“, - сказал Гуцуляк.

По его словам, русской оккупационной администрацией принимаются меры для недопущения распространения информации об этом инциденте, который усилил недовольство местного населения российским военным присутствием на временно оккупированной территории Украины.

Представитель минобороны отметил, что наиболее активные граждане, которые выступили с протестами против произвола российских оккупантов, задержаны сотрудниками т.н. “министерства государственной безопасности“ ДНР.

Как сообщалось 24 апреля, исследования показывают, что на Донбассе усиливаются проукраинские настроения.