В Крыму оккупанты обвинили украинцев в гибели дельфинов

По мнению ФСБ РФ, 70 дельфинов погибло с начала года от рук украинских браконьеров.

ФСБ обвиняет украинцев в гибели дельфинов, в том числе краснокнижных depositphotos.com

ФСБ РФ сообщило, что с начала года в оккупированном Крыму погибло более 70 дельфинов. Оккупанты винят в этом украинских браконьеров. Об этом сообщает РИА Новости.

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“Пограничное управление принимает все необходимые меры по пресечению противоправной деятельности в Черном и Азовском морях, в результате которой украинскими браконьерами с начала этого года истреблено более 70 краснокнижных дельфинов“, — говорится в сообщении.

По утверждению оккупантов, украинские браконьеры убивали дельфинов нескольких видов, в том числе краснокнижных – азовок, белобочек, афалин. Сообщается, что млекопитающие погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов

Издание заявило, что статистика фактов гибели дельфинов далеко не полная, так как фиксируются только те факты, о которых местные жители известили пограничников и экологов. Помощь так называемым пограничникам оказывают сотрудники научно-экологической организации “Безмятежное море“.

Напомним, в пятницу, 4 мая, Россия задержала в Черном море украинское судно.