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В Крыму оккупанты обвинили украинцев в гибели дельфинов

Комментариев: 4
По мнению ФСБ РФ, 70 дельфинов погибло с начала года от рук украинских браконьеров.
ФСБ обвиняет украинцев в гибели дельфинов, в том числе краснокнижных
ФСБ обвиняет украинцев в гибели дельфинов, в том числе краснокнижных
depositphotos.com

ФСБ РФ сообщило, что с начала года в оккупированном Крыму погибло более 70 дельфинов. Оккупанты винят в этом украинских браконьеров. Об этом сообщает РИА Новости.

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“Пограничное управление принимает все необходимые меры по пресечению противоправной деятельности в Черном и Азовском морях, в результате которой украинскими браконьерами с начала этого года истреблено более 70 краснокнижных дельфинов“, — говорится в сообщении.

По утверждению оккупантов, украинские браконьеры убивали дельфинов нескольких видов, в том числе краснокнижных – азовок, белобочек, афалин. Сообщается, что млекопитающие погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов

Издание заявило, что статистика фактов гибели дельфинов далеко не полная, так как фиксируются только те факты, о которых местные жители известили пограничников и экологов. Помощь так называемым пограничникам оказывают сотрудники научно-экологической организации “Безмятежное море“.

Напомним, в пятницу, 4 мая, Россия задержала в Черном море украинское судно.

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Теги: Крым, ФСБ, оккупанты, дельфины, обвинение
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Комментариев (4)
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weightless    04.05.2018, 17:16
Оценка:  0
weightless
И это говорят изверги, которые не подписали
хартию о запрете охоты на китов
Doriаn_    04.05.2018, 16:54
Оценка:  +2
Doriаn_
Оккпанты из россии за четыре года оккупации безграмотной эксплуатацией уничтожили все очистные сооружения в Крыму. Фекалии текут прямо на пляж, как дома на кастраме и сызрани. Дельфини этого выдержать не смогли.
Serg2176    04.05.2018, 16:52
Оценка:  +2
Serg2176
признав тем самым крымских браконьеров гражданами Украины
Hutinpuy    04.05.2018, 16:52
Оценка:  +3
Hutinpuy
Все правильно, только слово "украинские" явно не в тему. Крым же типа ваш, так откуда там украинские браконьеры?
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