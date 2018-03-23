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В Австралии на берег выбросились дельфины

Комментариев: 2
Больше 130 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на берег в заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии. Дельфины находятся на мелководье.

В заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии на берег выбросились около 150 дельфинов. Почти все животные погибли - в настоящий момент в живых не более 15 из них, сообщает PerthNow.

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Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.

Ведутся работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.

Пляжи в окрестностях закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.

Напомним, в феврале на берег мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния выбросились сразу 54 дельфина.

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Теги: Австралия, животные, видео, дельфины, дельфин
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Комментариев (2)
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providets333    23.03.2018, 08:48
Оценка:  0
providets333
Путиводная хвезда?
providets333    23.03.2018, 08:48
Оценка:  0
providets333
Доля расіян.
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