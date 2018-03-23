В Австралии на берег выбросились дельфины

Больше 130 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на берег в заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии. Дельфины находятся на мелководье.

В заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии на берег выбросились около 150 дельфинов. Почти все животные погибли - в настоящий момент в живых не более 15 из них, сообщает PerthNow.

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Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.

Western Australia: More than 150 whales have beached themselves near the south-west town of Augusta. Parks and Wildlife staff are on-site to save the 75 animals still alive. #7News pic.twitter.com/I1O1yxwhrM — 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 23 марта 2018 г.

Ведутся работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.

Пляжи в окрестностях закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.

Напомним, в феврале на берег мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния выбросились сразу 54 дельфина.