В Австралии на берег выбросились дельфины
В заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии на берег выбросились около 150 дельфинов. Почти все животные погибли - в настоящий момент в живых не более 15 из них, сообщает PerthNow.
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Дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.
Western Australia: More than 150 whales have beached themselves near the south-west town of Augusta. Parks and Wildlife staff are on-site to save the 75 animals still alive. #7News pic.twitter.com/I1O1yxwhrM— 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 23 марта 2018 г.
Ведутся работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.
Пляжи в окрестностях закрыты для посещения, местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.
Напомним, в феврале на берег мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния выбросились сразу 54 дельфина.