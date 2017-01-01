В задержании рыбацкого судна Россией виноват капитан - ГПСУ

У судна ЯМК-0041 было разрешение на ловлю рыбы в пределах 12 морских миль. Права выхода за эту границу у них не было, утверждает Олег Слободян.

Вина за задержание украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 российским ФСБ полностью лежит на его капитане. Об этом сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии Интерфакс-Украина в пятницу, 4 мая.

“У данного судна было разрешение на ловлю рыбы в пределах 12 морских миль. Права выхода за эту границу у них не было. Поэтому ответственность за то, что произошло из-за их выхода за внутренние территориальные воды, лежит исключительно на капитане судна“, – сказал он.

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Слободян добавил, что по возвращению капитана судна и членов экипажа с ними будет проведена соответствующая беседа.

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Напомним, 4 мая российский пограничный сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, которое вело незаконный вылов камбалы. Утвержалось, что украинцев задержали “в исключительной экономической зоне России“ неподалеку от крымского мыса Тарханкут.

Ранее судно ЯМК-0041 неоднократно задерживался рыбинспекторами Украины за незаконный промысел осетровых.