Переключиться на мобильную версию

В задержании рыбацкого судна Россией виноват капитан - ГПСУ

Комментариев: 0
У судна ЯМК-0041 было разрешение на ловлю рыбы в пределах 12 морских миль. Права выхода за эту границу у них не было, утверждает Олег Слободян.
Олег Слободян
Олег Слободян
РБК-Украина

Вина за задержание украинского рыболовецкого судна ЯМК-0041 российским ФСБ полностью лежит на его капитане. Об этом сказал помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в комментарии Интерфакс-Украина в пятницу, 4 мая.

“У данного судна было разрешение на ловлю рыбы в пределах 12 морских миль. Права выхода за эту границу у них не было. Поэтому ответственность за то, что произошло из-за их выхода за внутренние территориальные воды, лежит исключительно на капитане судна“, – сказал он.

Читай также: Россия массово останавливает иностранные суда, следующие в Украину - Госпогранслужба

Слободян добавил, что по возвращению капитана судна и членов экипажа с ними будет проведена соответствующая беседа.

Читай также: Российским суднам хотят запретить заходить во внутренние воды Украины

Напомним, 4 мая российский пограничный сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, которое вело незаконный вылов камбалы. Утвержалось, что украинцев задержали “в исключительной экономической зоне России“ неподалеку от крымского мыса Тарханкут.

Ранее судно ЯМК-0041 неоднократно задерживался рыбинспекторами Украины за незаконный промысел осетровых.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Черное море, корабль, моряки, ФСБ, задержание, пограничная служба, пограничники, украинские моряки, Госпогранслужба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь