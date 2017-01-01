Задушила и изрезала младенца: в Николаеве расследовали дело матери-садистки

Обвиняемая задушила ребенка своими руками и нанесла ему множественные ножевые ранения.

В Николаеве завершено полицейское расследование по делу матери-садистки, убившей в феврале своего новорожденного ребенка. Об этом в субботу, 5 мая сообщила пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

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“Установлено, что 30-летняя женщина на своем балконе родила младенца и, реализуя заранее возникший во время беременности умысел на его умышленное убийство, перекрыла своей рукой ребенку доступ к воздуху и для достижения гарантированного наступления смерти ребенка нанесла ему 22 колото-резаные раны в области шеи, грудной клетки, живота и конечностей ребенка“, - говорится в сообщении.

Эксперты пришли к выводу, что младенец умер от удушения – мать удавила ребенка собственными руками.

Действия женщины квалифицировали по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

На данный момент эта мать находится под домашним арестом. Обвинительный акт в отношении нее направили в Заводской райсуд Николаева для рассмотрения по существу.

Напомним, 8 февраля сообщалось, что жительница Николаева родила младенца на балконе, а затем убила и отнесла тело в мусорный бак.