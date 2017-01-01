Под Львовом пассажиры перекрыли движение электрички

Протест обусловлен недостатком мест в транспорте.

Люди перекрыли колею, чтобы поезда не могли проехать varta1.com.ua

В понедельник, 7 мая, в городе Пустомыты Львовской области пассажиры перекрыли колею электрички. Об этом сообщает издание Варта1. Сообщается, что инцидент произошел в 08:15.

Пассажиры возмущены недостатком мест в электричке varta1.com.ua

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На этот рейс подали четыре вагона, однако начиная от станции Дрогобыч свободных мест в поезде не осталось совсем. Большинство пассажиров просто не смогли попасть в вагоны, после чего возмущенные люди перекрыли путь и остановили движение поезда.

К 09:30 движение поездов удалось возобновить.

Напомним, 28 апреля во Львове произошел аналогичный инцидент - пассажиры заблокировали движение двух поездов из-за нехватки мест. Люди требовали добавить вагоны в поезда.