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Под Львовом пассажиры перекрыли движение электрички

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Протест обусловлен недостатком мест в транспорте.
Люди перекрыли колею, чтобы поезда не могли проехать
Люди перекрыли колею, чтобы поезда не могли проехать
varta1.com.ua

В понедельник, 7 мая, в городе Пустомыты Львовской области пассажиры перекрыли колею электрички. Об этом сообщает издание Варта1. Сообщается, что инцидент произошел в 08:15.

 

Пассажиры возмущены недостатком мест в электричке
Пассажиры возмущены недостатком мест в электричке
varta1.com.ua

 

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На этот рейс подали четыре вагона, однако начиная от станции Дрогобыч свободных мест в поезде не осталось совсем. Большинство пассажиров просто не смогли попасть в вагоны, после чего возмущенные люди перекрыли путь и остановили движение поезда.

К 09:30 движение поездов удалось возобновить.

Напомним, 28 апреля во Львове произошел аналогичный инцидент - пассажиры заблокировали движение двух поездов из-за нехватки мест. Люди требовали добавить вагоны в поезда. 

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Теги: Львов, Львовская область, протест, электричка, перекрыли движение
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