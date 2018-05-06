Под Полтавой обрушилось здание спорткомплекса

Выясняются причины инцидента.

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В городе Гребенка полтавской области обрушилось одно из зданий спортивного комплекса. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщило издание grebenka.com.

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Большой спорткомплекс в Гребенке построили 23 года назад. В него входит стадион на 5,5 тысяч мест с футбольным полем, беговыми дорожками и специальным покрытием, манеж для легкоатлетов, спортзал, теннисные корты, волейбольные и баскетбольные площадки, специальные тренажеры и постройки.

Отмечается, что жертв и прострадавших в результате инцидента нет. Место происшествия ограждено. Что стало причиной обвала здания, пока неизвестно – сейчас это выясняется.

Напомним, 24 апреля сообщалось, что в одесском ТЦ на мужчину обрушилась часть стены: он погиб.

Также напомним, что 26 апреля в Москве в бизнес-центре обрушились конструкции: есть пострадавшие.