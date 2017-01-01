Детективы НАБУ провели обыски в мэрии Одессы

Следственные действия проводились и по месту жительства многих чиновников.

Обыски у чиновников мэрии проводят уже не первый раз odessatourism.org

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели очередную серию обысков в Одессе в рамках расследования дела по ГП заводу Краян.

Об этом сообщает местное издание Думская со ссылкой на собственные источники в мэрии.

По данным издания, следственные действия проводились на минувших выходных. Обыски проводились и по месту жительства большинства членов депутатской комиссии горсовета по вопросам коммунальной собственности и у ряда сотрудников профильного департамента.

“Всего было 17 обысков. Искали телефоны, которые изъяли, чтобы достать переписку“, - рассказал собеседник издания.

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Напомним, 15 февраля мэра Одесса Геннадия Труханова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением, отпустили на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

Против него открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).