Волкер намекнул, что вопрос Крыма будут решать много лет

Cпецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине подчеркнул, что давление санкций на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крым Украине.

Волкер сравнил Крым и Россию с Прибалтикой и СССР EPA/UPG

Москва может вернуть Крым Украине также, как вернула независимость трем балтийским государствам, несмотря на признание их советскими республиками в течение длительного времени. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, передает Укринформ.

“Они (россияне, – ред. ) будут говорить одни вещи (о перспективах возвращения Крыма , – ред. ), мы – другие, но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось“, - сказал Волкер.

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По словам дипломата, проблема Крыма является достаточно сложной.

Он подчеркнул, что давление санкций на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крым Украине.

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“Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью – это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим“, - отметил Волкер.

Ранее спецпредставитель США по Украине заявлял, что для изменения поведения России США и другие страны должны постоянно усиливать санкции.

Он также говорил, что Россия своими действиями в Крыму и на Донбассе получила обратный эффект - “более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину“.