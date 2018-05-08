Волкер намекнул, что вопрос Крыма будут решать много лет
Москва может вернуть Крым Украине также, как вернула независимость трем балтийским государствам, несмотря на признание их советскими республиками в течение длительного времени. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, передает Укринформ.
“Они (россияне, – ред. ) будут говорить одни вещи (о перспективах возвращения Крыма , – ред. ), мы – другие, но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось“, - сказал Волкер.
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По словам дипломата, проблема Крыма является достаточно сложной.
Он подчеркнул, что давление санкций на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крым Украине.
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“Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью – это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим“, - отметил Волкер.
Ранее спецпредставитель США по Украине заявлял, что для изменения поведения России США и другие страны должны постоянно усиливать санкции.
Он также говорил, что Россия своими действиями в Крыму и на Донбассе получила обратный эффект - “более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину“.