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У РФ пока нет группировок для полномасштабного наступления - Полторак

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У границ Украины развернута группировка войск РФ в составе 80 тысяч военных, 900 танков, более 1000 артсистем, более 400 установок залпового огня.
Полторак уверен, что РФ не откажется от агрессии
Полторак уверен, что РФ не откажется от агрессии
mil.ru

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что у РФ на данный момент нет группировки войск, которая способна к ведению полномасштабного втрожения в Украину.

Однако Россия способна наростить необходимый военный ресурс в период от двух недель до двух месяцев, передает пресс-служба Минобороны.

“На сегодняшний день, по данным разведки, в России нет группировки, способной провести полномасштабную агрессию против Украины. Но созданная инфраструктура дает возможность нарастить военный ресурс в период от двух недель до двух месяцев, в основном силами Западного и Южных военных округов“, - заявил Полторак.

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Глава оборонного ведомства отметил, что “не следует мечтать“, что Россия отказалась от агрессивной политики в отношении Украины.

Полторак отметил, что кроме двух российских террористических армейских корпусов, сформированных на Донбассе, развернута мощная группировка у границы. 

“Там примерно 80 тысяч личного состава, 900 танков, более 1000 артсистем, более 400 установок залпового огня. Россия восстановила три армии, задачей которых во времена холодной войны было создавать напряженность в Европе“, - добавил он.

Напомним, 1 мая экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил, что американские ПТРК Javelin кардинально не повлияют на ситуацию на Донбассе.

В то же время, министр обороны Степан Полторак сообщил, что практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin в ВСУ начнется уже 2 мая.

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    08.05.2018, 14:09
Оценка:  0
Колишній-східняк
Никто и не надеется, что мышебратья когда-нибудь оставят нас в покое...
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