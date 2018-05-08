У РФ пока нет группировок для полномасштабного наступления - Полторак

У границ Украины развернута группировка войск РФ в составе 80 тысяч военных, 900 танков, более 1000 артсистем, более 400 установок залпового огня.

Полторак уверен, что РФ не откажется от агрессии mil.ru

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что у РФ на данный момент нет группировки войск, которая способна к ведению полномасштабного втрожения в Украину.

Однако Россия способна наростить необходимый военный ресурс в период от двух недель до двух месяцев, передает пресс-служба Минобороны.

“На сегодняшний день, по данным разведки, в России нет группировки, способной провести полномасштабную агрессию против Украины. Но созданная инфраструктура дает возможность нарастить военный ресурс в период от двух недель до двух месяцев, в основном силами Западного и Южных военных округов“, - заявил Полторак.

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Глава оборонного ведомства отметил, что “не следует мечтать“, что Россия отказалась от агрессивной политики в отношении Украины.

Полторак отметил, что кроме двух российских террористических армейских корпусов, сформированных на Донбассе, развернута мощная группировка у границы.

“Там примерно 80 тысяч личного состава, 900 танков, более 1000 артсистем, более 400 установок залпового огня. Россия восстановила три армии, задачей которых во времена холодной войны было создавать напряженность в Европе“, - добавил он.

Напомним, 1 мая экс-чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер заявил, что американские ПТРК Javelin кардинально не повлияют на ситуацию на Донбассе.

В то же время, министр обороны Степан Полторак сообщил, что практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin в ВСУ начнется уже 2 мая.