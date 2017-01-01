У МВД появится новый номер "горячей" линии
Профильная Национальная комиссия выделит Укртелекому сокращенный номер 15-36 для информационно-справочной услуги службы соцнаправленности МВД.
В Украине появится новый сокращенный номер горячей линии Министерства внутренних дел. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Ведомство выделит Укртелекому сокращенный номер 15-36 для организации информационно-справочной услуги службы социальной направленности Министерства внутренних дел Украины "горячая линия МВД".
Согласно данным на официальном сайте министерства, сейчас в ведомстве работает автоматическая информационная служба по номеру (044) 256-03-33.
Ранее сообщалось, что большинство региональных подразделений полиции перейдут на усиленный вариант несения службы на праздники 8 и 9 мая.
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