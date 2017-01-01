У МВД появится новый номер "горячей" линии

Профильная Национальная комиссия выделит Укртелекому сокращенный номер 15-36 для информационно-справочной услуги службы соцнаправленности МВД.

Сейчас в МВД работает лишь автоматическая информационная служба Пресс-служба Нацполиции Украины

В Украине появится новый сокращенный номер горячей линии Министерства внутренних дел. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Ведомство выделит Укртелекому сокращенный номер 15-36 для организации информационно-справочной услуги службы социальной направленности Министерства внутренних дел Украины "горячая линия МВД".

Согласно данным на официальном сайте министерства, сейчас в ведомстве работает автоматическая информационная служба по номеру (044) 256-03-33.

Ранее сообщалось, что большинство региональных подразделений полиции перейдут на усиленный вариант несения службы на праздники 8 и 9 мая.

