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У МВД появится новый номер "горячей" линии

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Профильная Национальная комиссия выделит Укртелекому сокращенный номер 15-36 для информационно-справочной услуги службы соцнаправленности МВД.
Сейчас в МВД работает лишь автоматическая информационная служба
Сейчас в МВД работает лишь автоматическая информационная служба
Пресс-служба Нацполиции Украины

В Украине появится новый сокращенный номер горячей линии Министерства внутренних дел. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Ведомство выделит Укртелекому сокращенный номер 15-36 для организации информационно-справочной услуги службы социальной направленности Министерства внутренних дел Украины "горячая линия МВД".

Согласно данным на официальном сайте министерства, сейчас в ведомстве работает автоматическая информационная служба по номеру (044) 256-03-33.

Ранее сообщалось, что большинство региональных подразделений полиции перейдут на усиленный вариант несения службы на праздники 8 и 9 мая.
 

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Теги: МВД, горячая линия, Укртелеком
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