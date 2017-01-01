СБУ: Россия заказала убийство судьи на Донбассе

Теракт планировали с целью дестабилизировать ситуацию в регионе и подорвать доверие населения к правоохранительным органам.

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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили в Луганской области заказанный российскими спецслужбами террористический акт в отношении одного из бывших высокопоставленных чиновников судебной системы. Правоохранители задержали завербованного в спецслужбами РФ украинца при попытке проникновения в частный дом судьи для его физической ликвидации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что российские спецслужбы завербовали украинского гражданина, который отбывал наказание на временно оккупированной территории Донбасса. После того, как он был завербован спецслужбами РФ, с из помощью он был освобожден из тюрьмы, чтобы выполнять диверсионно-разведывательные задачи на территории Украины.

Так, в марте 2018 года он получил задание от кадрового офицера спецслужб РФ по совершению теракта в отношении украинского судьи. Он осуществил углубленное изучение объекта и провел разведку по месту жительства, а также получил средства для совершения преступления.

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“Агент был задержан при попытке проникновения в частный дом судьи для его физической ликвидации. Убийство судьи должно было дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Луганской области и подорвать доверие населения к правоохранительным органам“, - отметили в пресс-службе СБУ.

Как отметили в ведомстве, агент признался в проведении разведывательных задач, среди которых - видео- и фотофиксация места дислокации одной из воинских частей, имеющейся техники и вооружения, отдельных ж/д узлов на территории Луганской области, изучение системы безопасности одного из столичных бизнес-центров. За их выполнение злоумышленник получал от представителя спецслужб РФ деньги во время личных встреч в Москве.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщалось, СБУ предупредила провокации российских спецслужб к 9 мая.