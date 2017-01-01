Провокации были организованы через социальные сети для участия в маршах "Бессмертный полк".

Сотрудники СБУ выявили и пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации к 9 мая через запрещенную в Украине соцсеть Вконтакте.

Об этом сообщается в пресс-службе Службы безопасности Украины.

“Оперативники спецслужбы обнаружили двух жителей Киевской и Сумской областей, которые администрировали антиукраинские сообщества в соцсети ВКонтакте. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб организовать подбор желающих за деньги принять участие в так называемом марше Бессмертного полка“ в разных городах страны“, - сообщают в спецслужбе.

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В СБУ утверждают, что накануне значительно активизировалась деятельность так называемого “Министерства информации ДНР“.

“Его работники рассылают методички владельцам антиукраинских сообществ в соцсетях для проведения массовой агитации в интересах Кремля и террористических организаций ЛДНР“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что накануне майских праздников спецслужба заблокировала восемь антиукраинских сообществ, призывающих к участию в провокационных фейковых акциях в интересах России.

СБУ предупредила провокации российских спецслужб к 9 мая 0:00 / 03:04

Напомним, 3 мая глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что на 9 мая в Киеве заявлена лишь одна акция “Бессмертного полка“, в которой примут участие около 3 тысяч человек.

Позднее, 4 мая лидер партии Братство Дмитрий Корчинский заявил о намерении 8-9 мая провести акцию “Бессмертная дивизия“ в противовес акции “Бессмертный полк“. Также, националисты из Добровольческого движения ОУН анонсировали в Киеве на 9 мая акцию “Смертный полк“.

После, 7 мая, глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что большинство региональных подразделений полиции перейдут на усиленный вариант несения службы на праздники 8 и 9 мая.