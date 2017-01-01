В Херсоне "заминировали" ТЦ: эвакуировали 2 тысячи человек
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В Херсоне 9 мая из-за сообщения о минировании правоохранителям пришлось проверять помещение торгового центра Полиция провела эвакуацию около 2 тысяч граждан.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области.
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“На электронный адрес ГУ Нацполиции в Херсонской области в 13:45 поступило сообщение о том, что заминирован торговый центр. На место выехали специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа“, - говорится в сообщении.
В ходе проверки информация не подтвердилась. Охрану общественного порядка обеспечивали 30 представителей полиции.
Как сообщалось, 6 мая в Ровно эвакуировали многоэтажку из-за пьяного военного с гранатой.