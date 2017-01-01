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В Херсоне "заминировали" ТЦ: эвакуировали 2 тысячи человек

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В ходе проверки взрывчатку не нашли.
В Херсоне поступило сообщение о минировании торгового центра
В Херсоне поступило сообщение о минировании торгового центра
5.ua

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В Херсоне 9 мая из-за сообщения о минировании правоохранителям пришлось проверять помещение торгового центра Полиция провела эвакуацию около 2 тысяч граждан. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Херсонской области.

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“На электронный адрес ГУ Нацполиции в Херсонской области в 13:45 поступило сообщение о том, что заминирован торговый центр. На место выехали специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа“, - говорится в сообщении.

В ходе проверки информация не подтвердилась. Охрану общественного порядка обеспечивали 30 представителей полиции.

Как сообщалось, 6 мая в Ровно эвакуировали многоэтажку из-за пьяного военного с гранатой.

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Теги: минировали, Херсон, ТРЦ
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