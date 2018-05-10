В Харькове сепаратисты 9 мая провели пророссийский марш
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В городе Харьков в День Победы 9 мая несколько сотен человек провели пророссийскую акцию при участии Аллы Александровской, экс-нардепа от ныне запрещенной КПУ.
Об этом сообщает Харьков LIVE.
Участники акции организовали шествие с портретами участников Второй мировой войны, они скандировали: “Фашизм не пройдет“, “С Днем Победы“.
Стоит отметить, что некоторые участники шествия делали абсурдные заявления: “Харьков - русский город“, “Украина - выдуманная страна“.
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Напомним, в Кривом Роге 9 мая звучала песня представительницы МИД РФ Захаровой посвященная российским военным в Сирии.
Как сообщалось, в 2016 году апелляционный суд Харьковской области принял решение освободить из СИЗО бывшего руководителя местных коммунистов, подозреваемую в сепаратизме экс-нардепа от КПУ Аллу Александровскую.