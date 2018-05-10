Переключиться на мобильную версию

В Харькове сепаратисты 9 мая провели пророссийский марш

Комментариев: 4
Шествие возглавляла ранее подозреваемая в сепаратизме бывшая руководительница местных коммунистов Алла Александровская.
Участники акции заявляли, что Харьков якобы русский город
Участники акции заявляли, что Харьков якобы русский город
Скриншот из видео

Читай также: В Одессе вместо гимна Украины спели советский марш

В городе Харьков в День Победы 9 мая несколько сотен человек провели пророссийскую акцию при участии Аллы Александровской, экс-нардепа от ныне запрещенной КПУ.

Об этом сообщает Харьков LIVE.

Участники акции организовали шествие с портретами участников Второй мировой войны, они скандировали: “Фашизм не пройдет“, “С Днем Победы“.

Стоит отметить, что некоторые участники шествия делали абсурдные заявления: “Харьков - русский город“, “Украина - выдуманная страна“. 

Читай также: В Харькове на первомайском марше облили кефиром главу пророссийской организации

Напомним, в Кривом Роге 9 мая звучала песня представительницы МИД РФ Захаровой посвященная российским военным в Сирии.
 

Как сообщалось, в 2016 году апелляционный суд Харьковской области принял решение освободить из СИЗО бывшего руководителя местных коммунистов, подозреваемую в сепаратизме экс-нардепа от КПУ Аллу Александровскую. 

Поделись:
Теги: сепаратизм, КПУ, Александровская, марш, Харьков
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    10.05.2018, 16:03
Оценка:  -3
Letohradek
Пора подобную ватоголовую толпу расселять по зоопаркам. Что бы инфекция рускава мира не расползалась по стране.
Sirko_1111    10.05.2018, 16:06
Оценка:  -1
Sirko_1111
Не оставляй в интернете следы. Тебя тоже могут привлечь за фашизм.
Sirko_1111    10.05.2018, 16:07
Оценка:  -2
Sirko_1111
Чтобы пишется одним словом.
Letohradek    10.05.2018, 16:14
Оценка:  0
Letohradek
Фашизм в данный момент на Донбассе. И он там появился с появлением "рускага мира". А эти ватоголовые бабки, с серпастыми знаменами, как раз и являются проводниками этой руско-фашистской чумы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь