В МВД начали разработку плана деоккупации Донбасса

До конца лета план по деоккупации Донбасса должен быть уже закончен. План будет включать две части: подготовительную и практическую.

Аваков сказал, что уже летом должен быть готов план по деоккупации Донбасса Андрей Новицкий

В Министерстве внутренних дел Украина начали разрабатывать план мероприятий по деоккупации Донбасса и планируют завершить еще летом. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков во время заседания с главами всех центральных органов исполнительной власти системы министерства, передает пресс-служба ведомства.

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана – освобождение временно оккупированных территорий, восстановление конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", - сказал Аваков.

По его мнению, к обсуждению плана нужно привлекать общественность.

Со своей стороны, руководитель рабочей группы, советник министра Иван Варченко отметил, что группа выделила все вызовы и угрозы на временно оккупированных территориях. "Рабочая группа, которая работала над этим планом, обнаружила все вызовы. В частности, криминального, социально-экономического характера, связанные с ведением боевых действий, информационные, культурные и политические. А также выработали пути их преодоления", - цитируют Варченко.

Аваков отметил, что все представители центральных органов исполнительной власти должны проработать пункты плана и в ближайшее время подать свои замечания.

"Мы должны быть готовыми к тому, что надо будет прийти на освобожденную территорию и сразу начинать работу. Каждый из наших подразделений должен ее понимать. У нас есть уже подобный опыт на таких территориях и, как показывает практика, очень часто наши специалисты решают не только вопросы безопасности, а даже бытовые проблемы местного населения", - сказал министр внутренних дел.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что сначала Украина вернет весь Донбасс, а затем аннексированный Крым.

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