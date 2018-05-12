Воины СС Галичина были для нацистов пушечным мясом - Вятрович
Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал роль украинского народа во Второй мировой войне.
Об этом сообщает телеканал ZIK.
Вятрович заявил, что украинцы с обеих сторон воевали за интересы других государств.
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“Ведь эта война для Украины - война безгосударственного народа, который был разделен, который, к сожалению, был обречен воевать за чужие интересы. И дивизия СС Галичина - пример того, что немцы использовали украинцев в качестве пушечного мяса“ - отметил Владимир.
Ребята, которые вступали в дивизию СС Галичина, верили в то, что буквы СС означают сечевые стрельцы
Вятрович подчеркнул, что Вторая мировая война - трагическая страница украинской истории.
“Ведь те ребята, которые вступали в дивизию СС Галичина, верили в то, что буквы СС означают сечевые стрельцы, а им об этом говорили в разного рода пропагандистских выпадах. Они верили в это, но в тот же момент они становились инструментами чужих интересов, - Владимир Вятрович.
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По словам историка, самая большая трагедия Второй мировой войны заключается в том, что украинцы убивали украинцев, находясь в разных армиях.
“Мы должны говорить и о миллионах украинцев, воевавших на стороне Красной армии, и о 250 тыс украинцев, которые боролись в разных формациях Третьего Рейха, а также о тех, кто вел борьбу в Войске Польском“, - отметил Вятрович.
Ранее сообщалось о том, что во Львове прошел марш в честь дивизии СС Галичина.