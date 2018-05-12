Воины СС Галичина были для нацистов пушечным мясом - Вятрович

Вятрович заявил, что в то время украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы.

Вятрович рассказал о самой большой трагедии Второй мировой для украинцев Скриншот из видео

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал роль украинского народа во Второй мировой войне.

Об этом сообщает телеканал ZIK.

Вятрович заявил, что украинцы с обеих сторон воевали за интересы других государств.

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“Ведь эта война для Украины - война безгосударственного народа, который был разделен, который, к сожалению, был обречен воевать за чужие интересы. И дивизия СС Галичина - пример того, что немцы использовали украинцев в качестве пушечного мяса“ - отметил Владимир.

Ребята, которые вступали в дивизию СС Галичина, верили в то, что буквы СС означают сечевые стрельцы

Вятрович подчеркнул, что Вторая мировая война - трагическая страница украинской истории.

“Ведь те ребята, которые вступали в дивизию СС Галичина, верили в то, что буквы СС означают сечевые стрельцы, а им об этом говорили в разного рода пропагандистских выпадах. Они верили в это, но в тот же момент они становились инструментами чужих интересов, - Владимир Вятрович.

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По словам историка, самая большая трагедия Второй мировой войны заключается в том, что украинцы убивали украинцев, находясь в разных армиях.

“Мы должны говорить и о миллионах украинцев, воевавших на стороне Красной армии, и о 250 тыс украинцев, которые боролись в разных формациях Третьего Рейха, а также о тех, кто вел борьбу в Войске Польском“, - отметил Вятрович.

Ранее сообщалось о том, что во Львове прошел марш в честь дивизии СС Галичина.