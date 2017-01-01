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Более 1000 украинок получили звание "Мать-героиня"

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Больше всего многодетных матерей в западной Украине.
1051 украинца в 2018-ом признана матерью-героиней
1051 украинца в 2018-ом признана матерью-героиней
depositphotos.com

В день матери, 13 мая, президент Петр Порошенко подписал указ № 121 “О присвоении почетного звания “Мать-героиня“. В этом году таких женщин 1051.

Как сообщает пресс-служба главы государства, указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до 8-летнего возраста пять и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.

Среди награжденных - 40 жительниц Винницкой области, 128 - Волынской, 30 - Днепропетровской, 27 - Донецкой, 85 - Житомирской, 116 - Закарпатской, 7 - Запорожской, 31 - Ивано-Франковской, 15 - Киевской.

Почетное звание также получили 11 женщин из Кировоградской области, 2 - Луганской, 50 - Львовской, 16 - Николаевской, 52 - Одесской, 25 - Полтавской, 244 - Ровенской, 23 - Сумской, 38 - Тернопольской, 28 - Харьковской, 6 - Херсонской, 19 - Хмельницкой, 7 - Черкасской, 27 - Черновицкой, 13 - Черниговской и 11 - города Киева.

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Напомним, 7 мая стало известно, что в китайском городе Уань (провинция Хэбэй) арестовали женщину, которая усыновила 118 детей.

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Теги: мать-героиня, Порошенко, указ, дети, День матери
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