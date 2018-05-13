Крымчанка, которой Медведев сказал "Денег нет": При Украине жилось легче

После жалобы Медведеву и ответа "Денег нет, но вы держитесь" жительнице Крыма пенсию не проиндексировали, только сделали надбавку к прожиточному минимуму - 400 рублей.

Пенсионерка Анна Буянова, которой премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал знаменитую фразу “Денег нет, но вы держитесь, всего хорошего“, рассказала журналистам о своей жизни. Крымчанку разыскала редакция Новой газеты.

Буянова живет в приземистой мазанке в селе Новопокровка, 20 километрах от Феодосии. “Держится“, как выразился Медведев, она только за счет хозяйства: огород, 53 курицы, 4 индюшки, 2 утки. “Если надо за свет или за газ заплатить, а денег у меня нет, то я что-то продаю: когда курицу, когда овощи“, - говорит она. - Продавать, кстати, тоже не просто — целую схему придумали. Сначала ко мне должен прийти депутат из сельсовета, посмотреть, что у меня действительно свой огород. Потом он составляет акт осмотра, с которым я иду к главе сельсовета. Глава сельсовета в присутствии двух понятых, соседей, сверяет акт: спрашивает у них, действительно ли на моем участке растет свекла, есть ли куры. И когда понятые подтверждают, то он выдает мне справку, что я могу продавать“.

Как и многие селяне, Буянова живет за счет огорода и хозяйства novayagazeta.ru

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Имея 30 лет стажа (она работала поваром в столовой, заведующей в этой же столовой, воспитателем в детском саду, завхозом в школе) Буянова получает не трудовую, а социальную пенсию — 8000 рублей (около 3400 гривен), хотя по закону для трудовой нужен стаж от 20 лет. С этим вопросом она и пошла к российскому премьеру 23 мая 2016 года, поскольку местные власти жалоб на счет пенсии в упор не слышали.

“ У нас на рынке люди… коллектив. Меня попросили: вот приедет премьер, надо ему про пенсии сказать. Не у одной же меня проблема“, - отметила женщина.

— После вопроса премьеру вам пенсию все-таки проиндексировали? — Нет. Сначала обещали. Сказали, что 11000 будет. Но в итоге в апреле прошлого года сделали только надбавку к прожиточному минимуму. И теперь вместо 8058 рублей я получаю 8 500. Но это не индексация.

В самые лучшие дни (летом, когда идут помидоры и огурцы) на рынке пенсионерка зарабатывает 1000 рублей в день, тогда как зимой, на продаже картошки, - 200, из которых 50 она должна отдать за место и 100 уходит на дорогу.

“Надо сказать, при Украине легче жилось. Гривна была твердая, а рубль… какой-то пустой оказался“, - говорит Буянова. - Денег больше получаешь, а идешь в магазин: все потратил — ничего не купил. Но с 1 января 2019-го, как они обещают, будет снова пересмотр прожиточного минимума: самая маленькая пенсия будет 12000 рублей. Вот, ждем…“

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Ранее сообщалось, что жительница Чернигова Раиса Кузьменко, которая снялась в ролике о позитивных изменениях в Украине, на самом деле живет бедно и обещанную прибавку к пенсии не получила.