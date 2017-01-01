В Луцке участники АТО заблокировали горсовет

Участники АТО требуют, чтоб горсовет проголосовал за решение о финансировании Центра реабилитации для бойцов.

Ветераны заявили, что никто не выйдет пока не проголосуют volynpost.com

В Луцке участники АТО, которые пришли в городской совет в связи с рассмотрением вопроса о финансировании Центра реабилитации для бойцов, заблокировали сессионный зал после объявления о перерыве в заседании.

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Об этом сообщает Волинь Рost.

По данным СМИ, в зале более часа обсуждали возможность перенаправления пяти миллионов гривен из средств, предусмотренных на ремонт дорог, работы по реконструкции части помещения КЗ Луцкий центр первичной медико-санитарной помощи, где планируется обустроить Центр реабилитации участников АТО.

После ряда выступлений перед голосованием секретарь совета Григорий Пустовит сказал, что объявляет в заседании перерыв на 20 минут. В то же время участники АТО заявили, что не выпустят никого из зала и заблокировали выходы.

“Пока не проголосуют за это решение, никто никуда не выйдет“, - заявили они.

Напомним, 4 мая в Никополе, в здании горсовета во время сессии произошла драка между Правым Сектором и депутатами, во время которой один из депутатов применил оружие.

Ранее, 1 марта, в Луцке на ночном заседании городского совета, произошла драка с участием депутатов, муниципальной охраной и неизвестными мужчинами.