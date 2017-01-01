Во Львове в ДТП разбились 7 авто
Во Львове на улице Богдановской 14 мая около 11:00 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись семь автомобилей. В результате масштабной аварии пострадал один из водителей.
Об этом сообщила пресс-служба полиции области.
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“Столкнулись сразу семь автомобилей - микроавтобус Мерседес Спринтер, Пежо, ВАЗ-2101, грузовик Додж, ВАЗ-2104, Тойота и ВАЗ-2109. В результате столкновения травмирован и доставлен в больницу водитель “девятки“ - врачи устанавливают ему диагноз“, - говорится в сообщении.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, личности водителей, а также количество пострадавших.
Как сообщалось, в Киеве водитель устроил ДТП и бросил пострадавших детей и жену.