В Броварах пьяный выстрелил охраннику кафе в подбородок

Житель Черкасской области требовал, чтобы его впустили в заведение и устроил стрельбу.

Стрелявшему мужчине грозит до 7 лет тюрьмы facebook.com/полиция

В Броварах Киевской области пьяный мужчина, которого не пустили в кафе, устроил стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

“27-летний гастарбайтер из Черкасской области возмутился, что охранник отказался его пропустить в развлекательное заведение из-за алкогольного опьянения и выстрелил ему в подбородок из пневматического пистолета. Перед этим хулиган совершил один выстрел в воздух“, - говорится в сообщении.

Уточняется, что 22-летний охранник получил проникающее ранение подбородка, ему оказали медицинскую помощь. Медики отмечают, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли вещественные доказательства и задержали преступника.

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В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 4 мая в Никополе произошла стрельба в горсовете.