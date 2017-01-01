Переключиться на мобильную версию

В Броварах пьяный выстрелил охраннику кафе в подбородок

Комментариев: 0
Житель Черкасской области требовал, чтобы его впустили в заведение и устроил стрельбу.
Стрелявшему мужчине грозит до 7 лет тюрьмы
Стрелявшему мужчине грозит до 7 лет тюрьмы
facebook.com/полиция

В Броварах Киевской области пьяный мужчина, которого не пустили в кафе, устроил стрельбу.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

“27-летний гастарбайтер из Черкасской области возмутился, что охранник отказался его пропустить в развлекательное заведение из-за алкогольного опьянения и выстрелил ему в подбородок из пневматического пистолета. Перед этим хулиган совершил один выстрел в воздух“, - говорится в сообщении.

Уточняется, что 22-летний охранник получил проникающее ранение подбородка, ему оказали медицинскую помощь. Медики отмечают, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли вещественные доказательства и задержали преступника.

Читай также: В Киеве на Святошино стреляли: есть погибший

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сейчас продолжается досудебное расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось, 4 мая в Никополе произошла стрельба в горсовете.

Поделись:
Теги: стрельба, Бровары, Киевская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь