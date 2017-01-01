В Львове продавщица избила 8-летнюю девочку

Продавщица магазина сделала замечание девочке за мусор, после чего якобы дернула за волосы и несколько раз ударила по голове.

Во Львове мать 8-летней девочки обвинила продавщицу магазина в избиении ее дочери.

Об этом сообщает телеканал ТСН.

Мать ребенка заявляет, что ее дочь шла на урок музыки и по дороге остановились возле магазина, чтобы перекусить. Девочка села на лестнице и ногой отодвинула пачку из-под сигарет, которая была вблизи.

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После этого к девочке вышла продавщица и потребовала, чтобы девочка положила мусор на место, а когда получила отказ, начала дергать ребенка за волосы и несколько раз ударила по голове.

Ребенок сразу же позвонил матери. На место инцидента прибыли полиция и скорая помощь, которая зафиксировала у девочки ушиб затылка. Мать девочки намерена подавать в суд на продавщицу.



Однако сама продавщица заявила, что не била ребенка. По ее словам, она несколько раз обращалась попросила убрать мусор, а когда наклонилась к девочке, то получила удар в висок.

Потерпевшая девочка добавила, что ударила продавщицу в целях самозащиты, после того как получила пару ударов от женщины.

На данный момент полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Правоохранители допросили продавщицу как свидетеля, однако если ее вина будет доказана, то ей грозит один год исправительных работ.

Напомним, 15 марта в Харькове няня избила ребенка с детским церебральным параличом. Ранее, 9 мая, полиция Одесской области начала расследование по факту обнародованного в Сети видео, на котором женщина-репетитор бьет учеников.