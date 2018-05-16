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Под Кременчугом школьнику-зацеперу поезд отрезал ногу

Комментариев: 4
11-летний школьник пытался запрыгнуть на грузовой поезд во время его движения.
Запере лишился стопы правой ноги
Запере лишился стопы правой ноги
railwayz.info

Под Кременчугом (Полтавская область) на перегоне Крюков на Днепре - Бурты, 11-летнему школьнику-зацеперу вагон грузового поезда отрезал ногу.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

Тяжелую травму школьник получил, когда пытался запрыгнуть на грузовой поезд во время его движения.

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“Вследствие травмы пострадавшему - ученику специализированной школы (направление - физическое воспитание) города Кременчуг ампутирована стопа правой ноги“, - говорится в сообщении.

В Укрзализныце отмечают, что с начала 2018 года на железнодорожном транспорте травмированы 11 детей в возрасте до 16 лет, из них трое - смертельно. При этом в результате поражения электрическим током травмированы двое, а вследствие проезда снаружи поездов - один ребенок.

Это на 20% больше в сравнении с прошлым годом.

Напомним, 23 февраля в Броварах поезд насмерть сбил 19-летнего парня, который переходил пути в неустановленном месте и в наушниках.

Ранее, 22 июня 2017 года, в Киеве на перегоне между станциями метро Левобережная и Дарница с крыши поезда сорвался и погиб зацепер.

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Теги: Кременчуг, поезд, вагон, зацепер, школьник, ампутация, УЗ, Укрзализныця
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Комментариев (4)
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Операторська    16.05.2018, 15:29
Оценка:  0
Операторська
придурки ...
sansantral    16.05.2018, 15:23
Оценка:  0
sansantral
Теперь побежит босой культяпкой по зеленой траве и утренней росе!
missMargo    16.05.2018, 14:42
Оценка:  +3
missMargo
Кому это селфи нужно,идиотизм полнейший.
krolikoff_net    16.05.2018, 14:35
Оценка:  +2
krolikoff_net
Стоило это долбанное селфи в мордакниге таких жертв ?
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