Под Кременчугом школьнику-зацеперу поезд отрезал ногу

11-летний школьник пытался запрыгнуть на грузовой поезд во время его движения.

Под Кременчугом (Полтавская область) на перегоне Крюков на Днепре - Бурты, 11-летнему школьнику-зацеперу вагон грузового поезда отрезал ногу.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

Тяжелую травму школьник получил, когда пытался запрыгнуть на грузовой поезд во время его движения.

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“Вследствие травмы пострадавшему - ученику специализированной школы (направление - физическое воспитание) города Кременчуг ампутирована стопа правой ноги“, - говорится в сообщении.

В Укрзализныце отмечают, что с начала 2018 года на железнодорожном транспорте травмированы 11 детей в возрасте до 16 лет, из них трое - смертельно. При этом в результате поражения электрическим током травмированы двое, а вследствие проезда снаружи поездов - один ребенок.

Это на 20% больше в сравнении с прошлым годом.

Напомним, 23 февраля в Броварах поезд насмерть сбил 19-летнего парня, который переходил пути в неустановленном месте и в наушниках.

Ранее, 22 июня 2017 года, в Киеве на перегоне между станциями метро Левобережная и Дарница с крыши поезда сорвался и погиб зацепер.