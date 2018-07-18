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Отравление Скрипалей: главной была разведчица - СМИ

Комментариев: 5
Нервно-паралитический токсин находился во флаконе из-под парфюма.
В отравлении Скрипалей виновна женщина-разведчица, считают СМИ
В отравлении Скрипалей виновна женщина-разведчица, считают СМИ
kp.ru

В отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсберри виновна группировка из шести человек, во главе которой стояла женщина - военная разведчица. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Такая версия появилась у следствий после показаний 44-летнего Чарли Роули, который выжил после отравления Новичком в городе Эймсбери, неподалеку Солсбери.

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Брат Чарли, Мэтью, поведал изданию, что мужчина до сих пор в больнице в тяжелом состоянии. По словам Мэтью, уу 45-летней Дон Стерджесс, которая погибла в результате отравления, нашли флакон из-под духов или геля после бритья. Отравление наступило после того, как они побрызгались из этого флакона. 

Такие показания британца подтвердили версию, которую ранее рассматривали британские следователи, по ключевой роли именно женщины в отравлении Скрипалей

Напомним, 4 июля в Великобритании двух человек нашли в бессознательном состоянии в городе Эймсбери. Как выяснилось, они отравились в результате действия нервного агента Новичок, ранее использованного против экс-разведчика Сергея Скрипаля.

Впоследствии, спецслужбы Великобритании установили личности подозреваемых в токсическом нападении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их имена не разглашаются, однако считается, что они связаны с Кремлем.

Напомним, британка Дон Стерджесс умерла 4 июля в больнице.

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Теги: Великобритания, отравление, Скрипаль, Новичок, Солсбери, разведка, СМИ
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Комментариев (5)
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yfntdfv    18.07.2018, 12:45
Оценка:  +1
yfntdfv
Боевое отравляющее,что сразу армии убивает-в морду напшикались и только поплохело)Слабоватые какие то новички пошли))Просроченные,наверное))
Zaporojanka1    18.07.2018, 12:43
Оценка:  +1
Zaporojanka1
Сначала был окурок, что то сми в воздухе переобуваются.
serg24    18.07.2018, 12:43
Оценка:  -1
serg24
Интересные в Англии бомжи: "бычки" докуривают, а духами пользуются. Продвинутые!
А что они еще умеют?
serg24    18.07.2018, 12:43
Оценка:  +3
serg24
Из этого заявления не понятно, "бычки" от недокуренных сигарет в Англии можно докуривать или нельзя?
Василиса_мудрая    18.07.2018, 12:43
Оценка:  -2
Василиса_мудрая
можно, но только не после скрипачей
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