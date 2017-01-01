Экс-министр обороны Ежел получил в Беларуси статус беженца

По данным разведки, Ежель снимает квартиру в Минске.

Бывший министр обороны Украины и экс-посол Михаил Ежель получил статус беженца в Республике Беларусь.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда Киева от 5 июля, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, указом президента Украины от 3 апреля 2013 года Ежель был назначен на должность посла Украины в Республике Беларусь, которую он занимал до 11 мая 2015 года.

В августе 2014 года Ежелю было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Согласно сообщениям Главного центра обработки специальной информации Госпогранслужбы Украины, с 9 августа 2014 года по настоящее время Ежель в Украину не являлся.

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Также сказано, что Ежель проигнорировал приказ МИД Украины об отзыве в Украину в связи с окончанием долгосрочной командировки и продолжал пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом, хотя должен был вернуть дипломатический паспорт в 10-дневный срок со дня возвращения в Украину.

В апреле 2016 года Ежель письменно обратился к следователю Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры с ходатайством о закрытии уголовного производства за отсутствием состава преступления, в котором указал свое место жительства: 223035, с. Ратомка, ул. Спортивная, д. 26 А, кв. 55, Минского района Минской области, Беларусь.

При этом справкой Главного управления военной контрразведки от 16 мая 2017 года установлено, что в Беларуси Ежелю “предоставлен статус беженца и, по оперативным данным, он живет с семьей в Минске, где снимает квартиру“. В ходе судебного заседания судья постановил “осуществлять специальное судебное производство в уголовном производстве“ в отношении Ежеля.

Напомним, в декабре 2016 года Генеральная прокуратура направила в суд акт для заочного осуждения бывшего министра обороны Михаила Ежеля.