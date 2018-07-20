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В Сети показали фото взятого на Донбассе в плен россиянина

Комментариев: 3
По словам украинской военнослужащей, россиянина будут готовить к обмену.
Боевика взяли в плен во время боя
Боевика взяли в плен во время боя
facebook.com/Viktoriya Rudenko

Военнослужащая ВСУ Виктория Руденко опубликовала фото взятого на Донбассе в плен россиянина.

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“На самом деле он россиянин только по паспорту... Его уже подлатали и будут готовить к обмену, но это, я думаю, будет позже... А сейчас россиянский моджахед попробует все прелести СБУшного пансионата“, - написала она в Facebook.

Напомним, 18 июля на Донбассе группа украинских военных наткнулась на ДРГ боевиков, в результате чего последняя была уничтожена. Украинские бойцы сразу вступили в бой, по итогу которого удалось взять в плен россиянина и ликвидировать двоих боевиков.

Также, украинские военные 17 и 18 июля ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.

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Теги: Донбасс, СБУ, пленный, россиянин
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Комментариев (4)
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Rangol    20.07.2018, 10:59
Оценка:  +1
Rangol
А на кого менять будут?
v277221    20.07.2018, 10:55
Оценка:  0
v277221
так.. вырезать почку, кусок легких, кусок печени, сливать кровь в период нахождения -- нех тратить мои налоги на удержание этих выродков за зря! а потом обменять и сказать что "усё так и была". нехай шастать.
Rabyshkin    20.07.2018, 11:02
Оценка:  0
Rabyshkin
Субпродукты, мясо, сало обычно в магазинах покупают. Или вы из племени каннибалов пугаете Европу?
Rabyshkin    20.07.2018, 10:52
Оценка:  +2
Rabyshkin
Стрелял бы себе в компьютерных стрелялках - не знал бы проблем. Захотел более острых ощущений - получай.
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