В Сети показали фото взятого на Донбассе в плен россиянина

По словам украинской военнослужащей, россиянина будут готовить к обмену.

Военнослужащая ВСУ Виктория Руденко опубликовала фото взятого на Донбассе в плен россиянина.

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“На самом деле он россиянин только по паспорту... Его уже подлатали и будут готовить к обмену, но это, я думаю, будет позже... А сейчас россиянский моджахед попробует все прелести СБУшного пансионата“, - написала она в Facebook.

Напомним, 18 июля на Донбассе группа украинских военных наткнулась на ДРГ боевиков, в результате чего последняя была уничтожена. Украинские бойцы сразу вступили в бой, по итогу которого удалось взять в плен россиянина и ликвидировать двоих боевиков.

Также, украинские военные 17 и 18 июля ликвидировали двух боевиков, один из которых является выходцем из России, а второй кандидатом в депутаты Молдовы.