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В Чернигове ливень затопил канализационную станцию

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Один из районов города остался без канализации.
Люди со станции эвакуированы
Люди со станции эвакуированы
скриншот из видео

В Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию №4 на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира, в связи с чем ее отключили от электроснабжения. Соответственно, прекращен водоотвод в районе ЗАЗ.

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Об этом в Facebook сообщает КП Черниговводоканал.

Люди со станции эвакуированы. Когда возобновится работа канализационной станции, неизвестно.

В Чернигове ливень затопил канализационную станцию
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Местные СМИ пишут, что в результате ночного дождя 21 июля затопило еще несколько улиц - Декабристов, Селюка.

Затопило еще несколько улиц - Декабристов, Селюка
Затопило еще несколько улиц - Декабристов, Селюка
facebook.com/Юлия Немова

На Кольцевой улице произошел оползень.

Также наблюдаются оползни
Также наблюдаются оползни
facebook.com/КП-Чернігівводоканал

Напомним, 17 июля сильный ливень затопил улицы в Севастополе и Феодосии. В то же время, ливень затопил в Киеве дорогу возле станции метро Вырлица.

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Теги: Чернигов, непогода, потоп, дождь, канализационная станция, Черниговводоканал
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