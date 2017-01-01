Один из районов города остался без канализации.

Люди со станции эвакуированы скриншот из видео

В Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию №4 на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира, в связи с чем ее отключили от электроснабжения. Соответственно, прекращен водоотвод в районе ЗАЗ.

Читай также: Огромный айсберг может затопить деревню в Гренландии

Об этом в Facebook сообщает КП Черниговводоканал.

Люди со станции эвакуированы. Когда возобновится работа канализационной станции, неизвестно.

В Чернигове ливень затопил канализационную станцию 0:00 / 04:03

Местные СМИ пишут, что в результате ночного дождя 21 июля затопило еще несколько улиц - Декабристов, Селюка.

Затопило еще несколько улиц - Декабристов, Селюка facebook.com/Юлия Немова

На Кольцевой улице произошел оползень.

Также наблюдаются оползни facebook.com/КП-Чернігівводоканал

Напомним, 17 июля сильный ливень затопил улицы в Севастополе и Феодосии. В то же время, ливень затопил в Киеве дорогу возле станции метро Вырлица.