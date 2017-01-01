В Чернигове ливень затопил канализационную станцию
В Чернигове из-за ливня затопило канализационную станцию №4 на перекрестке Кольцевой улицы и проспекта Мира, в связи с чем ее отключили от электроснабжения. Соответственно, прекращен водоотвод в районе ЗАЗ.
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Об этом в Facebook сообщает КП Черниговводоканал.
Люди со станции эвакуированы. Когда возобновится работа канализационной станции, неизвестно.
Местные СМИ пишут, что в результате ночного дождя 21 июля затопило еще несколько улиц - Декабристов, Селюка.
На Кольцевой улице произошел оползень.
Напомним, 17 июля сильный ливень затопил улицы в Севастополе и Феодосии. В то же время, ливень затопил в Киеве дорогу возле станции метро Вырлица.