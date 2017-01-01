В центре Львова подстрелили уличную скрипачку

20-летняя девушка была госпитализирована с ранением ноги.

В центре Львова на площади Рынок 22 июля около 15:00 неизвестный выстрелил в уличную скрипачку, девушка госпитализирована с ранением ноги.

Об этом сообщил пресс-отдел полиции области.

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Неизвестный выстрелил в ногу 20-летней жительнице Миргорода Полтавской области. Предполагается, что выстрел был сделан из пневматического оружия. По словам девушки, она играла на скрипке, когда вдруг почувствовала резкую боль. В больнице медики изъяли из раны металлический шарик, потерпевшую отпустили.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Как сообщалось 22 июля, в Житомире из-за парковки подстрелили офицера АТО.