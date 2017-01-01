В Одессе массово стало плохо воспитанникам одного детсада

В инфекционной больнице, куда доставили одного из воспитанников детсада, сказали, что скорее всего, инцидент не имеет отношения к учреждению.

В выходные 21-22 июля 16 детей в Одессе почувствовали недомогание с одинаковыми симптомами. Объединяет этих детей то, что все они являются воспитанниками местного детского сада №135. Об этом сообщает УНН со ссылкой на директора департамента образования и науки Одесской Мэрии Елену Буйневич.

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Чиновница рассказала, что недомогание дети почувствовали во второй половине дня 20 июля. На сегодня дети чувствуют себя удовлетворительно, кроме одного ребенка, которого 21 июля доставили в инфекционную больницу. В медицинском учреждении отметили, что, вероятнее всего, этот случай не связан с детским садом.

“На данный момент мы еще не знаем, с чем мы имеем дело. Есть предположение, что имеет место ротавирусная инфекция“, - отметила Буйневич.

Сегодня в учебном заведении проводится проверка и дополнительная санитарно-гигиеническая обработка. Было принято решение на период проверки закрыть детский сад. В департаменте образования надеются, что уже завтра ДОУ будет работать в штатном режиме.

Кроме того, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области сообщили, что правоохранители проверяют информацию об отравлении около 50 детей в одном из детских садов Приморского района города.

Напомним, ранее в Донецкой области закрыли лагерь, где отравились более чем полсотни детей.