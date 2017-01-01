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В Одессе в ДТП с возгоранием пострадали люди

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Столкнулись два автомобиля, один из них загорелся. В результате инцидента пострадали двое человек.
В Одессе при ДТП загорелся автомобиль
В Одессе при ДТП загорелся автомобиль
unn.com.ua

В Одессе произошло ДТП с последующим возгоранием. Столкнулись два автомобиля, в результате чего  пострадали водители обоих автомобилей. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает УНН со ссылкой на советника Начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка. 

Пострадали оба водителя
Пострадали оба водителя
unn.com.ua

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“Опять серьезное ДТП на 7 ст. Фонтана. В позднее время было мало машин и пешеходов, поэтому пострадали только водители, у которых средние телесные“, - написал он.

К счастью, жертв происшествия нет
К счастью, жертв происшествия нет
unn.com.ua

Отмечено, что пострадавших направили в медучреждение. Теперь им ничего не угрожает.

“От мощного удара вспыхнул огонь, который погасили случайные свидетели, применив огнетушители“, - уточнил Форостяк.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области фура столкнулась с автобусом. 

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Теги: Одесса, автомобили, ДТП, возгорание, пострадавшие
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