В Одессе в ДТП с возгоранием пострадали люди

Столкнулись два автомобиля, один из них загорелся. В результате инцидента пострадали двое человек.

В Одессе произошло ДТП с последующим возгоранием. Столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали водители обоих автомобилей. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает УНН со ссылкой на советника Начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка.

Пострадали оба водителя unn.com.ua

Читай также: Во Львовской области Volkswagen сбил семилетнюю девочку

“Опять серьезное ДТП на 7 ст. Фонтана. В позднее время было мало машин и пешеходов, поэтому пострадали только водители, у которых средние телесные“, - написал он.

К счастью, жертв происшествия нет unn.com.ua

Отмечено, что пострадавших направили в медучреждение. Теперь им ничего не угрожает.

“От мощного удара вспыхнул огонь, который погасили случайные свидетели, применив огнетушители“, - уточнил Форостяк.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области фура столкнулась с автобусом.