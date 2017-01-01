Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Мать с ребенком пострадали в тройном ДТП в Днепре

Комментариев: 0
На Набережной Победы столкнулись автомобили Chrysler, Lexus и Geely. Полиция возбудила уголовное дело.
Lexus, выезжая с парковки ПриватБанка, повернул через двойную сплошную
Lexus, выезжая с парковки ПриватБанка, повернул через двойную сплошную
npu.gov.ua

Утром в среду, 25 июля, в Днепре на Набережной Победы произошла авария с участием троих автомобилей.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

Читай также: ДТП с Hummer в Киеве: стали известны подробности о мажоре-водителе

По информации правоохранителей, Chrysler направлялся из центра на Набережную Победы и столкнулся с Lexus, когда тот выезжал с парковки ПриватБанка и повернул через двойную сплошную. Машины задели еще и автомобиль Geely.

За рулем Lexus была молодая женщина с 8-летней дочерью. И мать, и ребенок госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 286 УК Украины).

За рулем Lexus была молодая женщина с 8-летней дочерью
За рулем Lexus была молодая женщина с 8-летней дочерью
npu.gov.ua

Авария произошла в Днепре на Набережной Победы
Авария произошла в Днепре на Набережной Победы
npu.gov.ua

Накануне в Черкассах автомобиль насмерть сбил мать с ребенком. Трагедия произошла на пешеходном переходе. Водитель автомобиль BMW скрылся с места аварии.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, фото, Днепр, авария, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь