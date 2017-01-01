Мать с ребенком пострадали в тройном ДТП в Днепре

На Набережной Победы столкнулись автомобили Chrysler, Lexus и Geely. Полиция возбудила уголовное дело.

Lexus, выезжая с парковки ПриватБанка, повернул через двойную сплошную npu.gov.ua

Утром в среду, 25 июля, в Днепре на Набережной Победы произошла авария с участием троих автомобилей.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

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По информации правоохранителей, Chrysler направлялся из центра на Набережную Победы и столкнулся с Lexus, когда тот выезжал с парковки ПриватБанка и повернул через двойную сплошную. Машины задели еще и автомобиль Geely.

За рулем Lexus была молодая женщина с 8-летней дочерью. И мать, и ребенок госпитализированы с черепно-мозговыми травмами.

По данному факту открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст. 286 УК Украины).

За рулем Lexus была молодая женщина с 8-летней дочерью npu.gov.ua

Авария произошла в Днепре на Набережной Победы npu.gov.ua

Накануне в Черкассах автомобиль насмерть сбил мать с ребенком. Трагедия произошла на пешеходном переходе. Водитель автомобиль BMW скрылся с места аварии.